Mercedes, Wolff si sbilancia sul suo futuro: ecco le parole del team principal (Di lunedì 14 settembre 2020) La Mercedes si gode la vittoria di Lewis Hamilton in quel del Mugello: un dominio assoluto quello del team di Brackley in terra Toscana. Squadra che vince non si cambia, tantomeno cambia la sua denominazione: nelle ultime ore infatti si è diffusa la voce di una possibile acquisizione del pacchetto azionario Mercedes da parte della Ineos. Voce immediatamente smentita da Toto Wolff, team manager: “Abbiamo diversi altri progetti con loro, aiutiamo Ineos con l’America’s Cup, li aiutiamo con la loro squadra di ciclismo e non solo, ma il nostro è e rimarrà il team Mercedes F1. Ineos non ha interesse ad acquistare una maggioranza e non abbiamo intenzione di cambiare nulla. Eddie Jordan offre sempre buoni ... Leggi su sportface (Di lunedì 14 settembre 2020) Lasi gode la vittoria di Lewis Hamilton in quel del Mugello: un dominio assoluto quello deldi Brackley in terra Toscana. Squadra che vince non si cambia, tantomeno cambia la sua denominazione: nelle ultime ore infatti si è diffusa la voce di una possibile acquisizione del pacchetto azionarioda parte della Ineos. Voce immediatamente smentita da Totomanager: “Abbiamo diversi altri progetti con loro, aiutiamo Ineos con l’America’s Cup, li aiutiamo con la loro squadra di ciclismo e non solo, ma il nostro è e rimarrà ilF1. Ineos non ha interesse ad acquistare una maggioranza e non abbiamo intenzione di cambiare nulla. Eddie Jordan offre sempre buoni ...

sportface2016 : #Mercedes Toto #Wolff si sbilancia in merito al suo futuro con la Scuderia - DepressedFab : Tutto come da copione, costruito per filo e per segno a tavolino. L'attuale Mercedes verrà trapiantata in Aston Mar… - _eeWee_ : @GretaForse @Charles_Leclerc @ScuderiaFerrari Prob quello che c’è adesso in quello Mercedes ma la Ferrari è sempre… - FormulaPassion : #F1: #Wolff allontana le sirene #Ineos dalla #Mercedes - diegocatalano77 : Wolff spegne subito il chiacchiericcio: 'Abbiamo molti progetti con INEOS. Li aiutiamo in Coppa America e con la sq… -