Mercedes F1 vicina al cambio di proprietà e Wolff fuori dai giochi (Di domenica 13 settembre 2020) Il team Mercedes di F1 si trova di fronte una difficile decisione: cedere il cambio di proprietà al brand “Ineos”. La storia è ancora poco chiara e decisa, ma sicuramente il ritardo dei contratti di Toto Wolff e Lewis Hamilton è dovuto a questa incognita. Mercedes F1 cede la proprietà a Ineos Se il team Mercedes di F1 cederà completamente la proprietà ad Ineos (sponsor già presente sulla W11) porterà un disimpegno quasi completo della casa di Stoccarda, ed anche la figura di Wolff si allontanerà. L’indiscrezione di alcuni mesi fa da parte di Motorsport.com non è stata per nulla sbagliata, anzi. L’azienda petrolchimica (Ineos ndr.) ha intenzione di passare dal ruolo di sponsor a quello ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 13 settembre 2020) Il teamdi F1 si trova di fronte una difficile decisione: cedere ildi proprietà al brand “Ineos”. La storia è ancora poco chiara e decisa, ma sicuramente il ritardo dei contratti di Totoe Lewis Hamilton è dovuto a questa incognita.F1 cede la proprietà a Ineos Se il teamdi F1 cederà completamente la proprietà ad Ineos (sponsor già presente sulla W11) porterà un disimpegno quasi completo della casa di Stoccarda, ed anche la figura disi allontanerà. L’indiscrezione di alcuni mesi fa da parte di Motorsport.com non è stata per nulla sbagliata, anzi. L’azienda petrolchimica (Ineos ndr.) ha intenzione di passare dal ruolo di sponsor a quello ...

FStuppia : RT @AndreaEttori: Binotto ieri diceva 'finalmente arriva l'abolizione del party mode' Marko si aspettava una RB vicina alle Mercedes Hond… - AndreaEttori : Binotto ieri diceva 'finalmente arriva l'abolizione del party mode' Marko si aspettava una RB vicina alle Mercedes… - diegocatalano77 : 'senza quali-mode la #RedBull sarà vicina alla #Mercedes'. Spiace zio Helmut. #F1 #ItalianGP - FedePiper91 : Di Mercedes ho poco da dire.. determinata, carismatica e grande voce. Non so perche' ma non ho mai avuto grande amo… - bel_f1 : RT @SmilexTech: F1, Monza GP: no Party Mode. Vedremo come cambieranno questi valori in QP: Mercedes, Renault -15 CV, Honda -20 CV, Ferrari… -

Ultime Notizie dalla rete : Mercedes vicina Mercedes F1 vicina al cambio di proprietà e Wolff fuori dai giochi Metropolitan Magazine Italia Jean Todt: “Ho rivisto Michael Schumacher, sta lottando e possiamo solo stargli vicino”

Jean Todt e Michael Schumacher sono uniti da un legame fortissimo. Il rapporto professionale che ha visto i due scrivere pagine memorabili di storia della Ferrari si è trasformato in una bella storia ...

LIVE F1, GP Toscana DIRETTA: griglia di partenza. Leclerc: “In gara ci proverò”; Mekies: “Vogliamo invertire la tendenza dopo Monza”

15.05: Sul tracciato ora i grossi calibri: le due Mercedes con gomme soft, Verstappen e le Ferrari. 15.04: Latifi ottiene il miglior crono di 1’17?924 a precedere il compagno di squadra Russell (+0?10 ...

Jean Todt e Michael Schumacher sono uniti da un legame fortissimo. Il rapporto professionale che ha visto i due scrivere pagine memorabili di storia della Ferrari si è trasformato in una bella storia ...15.05: Sul tracciato ora i grossi calibri: le due Mercedes con gomme soft, Verstappen e le Ferrari. 15.04: Latifi ottiene il miglior crono di 1’17?924 a precedere il compagno di squadra Russell (+0?10 ...