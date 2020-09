Mercato Juventus, “Sportmediaset”: super scambio col Bayern Monaco (Di domenica 13 settembre 2020) Mercato Juventus – La Juventus, secondo le ultimissime indiscrezioni di Mercato, starebbe lavorando ad un super scambio con i tedeschi del Bayern Monaco. Un ritorno dell’esterno brasiliano in Germania che verrebbe utilizzato come pedina di scambio per il cartellino di Thiago Alcantara. Un super scambio che vedrebbe coinvolte le due società per lo scambio fra due profili decisamente quotati sul Mercato. Mercato Juventus, Thiago Alcantara per Douglas Costa Stando proprio alle ultime indiscrezioni provenienti da “Sportmediaset” i bianconeri potrebbero cedere Douglas Costa ai tedeschi e ricevere in ... Leggi su juvedipendenza (Di domenica 13 settembre 2020)– La, secondo le ultimissime indiscrezioni di, starebbe lavorando ad uncon i tedeschi del. Un ritorno dell’esterno brasiliano in Germania che verrebbe utilizzato come pedina diper il cartellino di Thiago Alcantara. Unche vedrebbe coinvolte le due società per lofra due profili decisamente quotati sul, Thiago Alcantara per Douglas Costa Stando proprio alle ultime indiscrezioni provenienti da “Sportmediaset” i bianconeri potrebbero cedere Douglas Costa ai tedeschi e ricevere in ...

Juventus, buona la prima di Pirlo: 5-0 al Novara in amichevole

TORINO - L'alone di curiosità che avvolgeva la Juventus di Pirlo è calato questa mattina con l'amichevole dei bianconeri contro il Novara. Se il risultato finale tra i campioni d'Italia e una formazio ...

Suarez escluso, adesso l’esame

TORINO - Suarez escluso dal Barcellona, Dzeko titolare e capitano della Roma. Le amichevoli di ieri hanno mandato segnali importanti, però non (ancora) decisivi per la corsa della Juventus al nuovo nu ...

