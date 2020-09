Meloni: 'Non penso alla leadership del centrodestra' (Di domenica 13 settembre 2020) La presidente di FdI sottolinea la compattezza delle opposizioni. Voterà Sì al referendum ma non disdegna il sommovimento nel governo in caso di vittoria del No Leggi su tg.la7 (Di domenica 13 settembre 2020) La presidente di FdI sottolinea la compattezza delle opposizioni. Voterà Sì al referendum ma non disdegna il sommovimento nel governo in caso di vittoria del No

Meloni: 'Non penso alla leadership del centrodestra'

Il referendum sarà deciso dal contesto

Il 20 e 21 settembre prossimi noi elettori italiani saremo chiamati a rispondere, con un Sì o un No, alla domanda arcana “Approvate il testo della legge costituzionale concernente “Modifiche agli arti ...

Del Debbio svela la miseria di Grillo. Storace: il metodo che piace a Zinga

Beppe Grillo massacrato in un paio di minuti. " Sì, Paolo Del Debbio è un grande. Perché ha fatto bene a dire il fatto suo a quel gran cafone che rappresenta davvero la miseria umana", scrive Francesc ...

