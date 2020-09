Mattino: Gattuso si sente tradito da Milik. Vicini di casa, hanno legato molto durante il lockdown (Di domenica 13 settembre 2020) Il Mattino scrive che Gattuso si sente tradito da Milik e per questo lo ha messo alla porta, dopo la partita con il Pescara, per la quale non lo ha nemmeno convocato. “Prima ancora di essere un suo giocatore, Milik è il vicino di casa di Gattuso e complice il periodo di lockdown forzato i due hanno legato moltissimo. Praticamente hanno vissuto insieme per 3 mesi: mattina, pomeriggio e sera tra corsette nel parco di Posillipo, qualche palleggio, un bagno a mare e tanti momenti di cordialità. Gattuso aveva la massima fiducia nel suo giocatore e da parte sua si era speso più volte per convincerlo al rinnovo con il Napoli. Anche una volta ripreso ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 13 settembre 2020) Ilscrive chesidae per questo lo ha messo alla porta, dopo la partita con il Pescara, per la quale non lo ha nemmeno convocato. “Prima ancora di essere un suo giocatore,è il vicino didie complice il periodo diforzato i duemoltissimo. Praticamentevissuto insieme per 3 mesi: mattina, pomeriggio e sera tra corsette nel parco di Posillipo, qualche palleggio, un bagno a mare e tanti momenti di cordialità.aveva la massima fiducia nel suo giocatore e da parte sua si era speso più volte per convincerlo al rinnovo con il Napoli. Anche una volta ripreso ...

napolista : Mattino: Gattuso si sente tradito da Milik. Vicini di casa, hanno legato molto durante il lockdown I due hanno viss… - infoitsport : Il Mattino - Messaggio di Insigne ad ADL, Giuntoli e Gattuso gli hanno telefonato. Niente rifinitura al San Paolo,… - MondoNapoli : Il Mattino - Milik fuori dal progetto tecnico: Gattuso non lo convocherà per le amichevoli! -… - colo_jane_ : Caragnare alle sette del mattino... - infoitsport : Mattino: sondaggio dell'Everton per Lozano, ma Gattuso alza il muro -