Martusciello a Mastella | “La campagna elettorale al San Pio fa schifo”

(Di domenica 13 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto“Laall’ospedale San Pio fa schifo”. Così, senza troppi giri di parole, Fulvio‘commenta’ l’iniziativa nel principale nosocomio sannita tenuta ieri da Vincenzo De Luca e Clemente. E proprio al sindaco di Beneventosi rivolge. Dichiarando: “In un luogo di sofferenza, un ospedale, non si possono fare queste cose. Ma ci pensaai ricoverati? E se fosse stato lui in un letto di ospedale avrebbe avuto piacere a sapere che si faceva? Lo diciamo con franchezza, al San Pio è stato toccato il fondo” – dichiara Fulvioeuroparlamentare di Forza ...

Ultime Notizie dalla rete : Martusciello Mastella

TV Sette Benevento

NAPOLI - Più che un'elezione rischia di diventare un referendum pro o contro Vincenzo De Luca. Dopo l'emergenza Covid, il governatore del Pd in Campania già pregusta la riconquista di Palazzo Santa Lu ...In quanto ai candidati, per Anna Rita Russo «bisogna far arrivare sulla scrivania del prossimo presidente della Regione, che sarà Caldoro, un'Agenda Sannio imperniata su 5 grandi temi: sanità, infrast ...