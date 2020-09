Maria Paola Gaglione, uccisa per una relazione con un ragazzo trans, e Willy Monteiro Duarte sono vittime della stessa violenza (Di domenica 13 settembre 2020) Michele Gaglione voleva punire la sorella, era convinto di poterle imporre la sua volontà con la forza. Lo stesso modo di agire degli assassini di Willy. C’è un’emeregzan violenza di genere Leggi su corriere (Di domenica 13 settembre 2020) Michelevoleva punire la sorella, era convinto di poterle imporre la sua volontà con la forza. Lo stesso modo di agire degli assassini di. C’è un’emeregzandi genere

meb : Dopo Willy, Maria Paola. Uccisa perche il fratello non sopportava la sua relazione con Ciro. Nessuno vuole vendette… - SirDistruggere : Servizio vergognoso al Tg1 di poco fa sulla morte di Maria Paola Gaglione. Una storia tra una ragazza e un ragazzo… - matteosalvinimi : Una violenza bestiale, folle, senza senso e senza giustificazioni. Non chiamatelo “fratello”, non lo merita, e non… - Jo66227725 : RT @giorgiabucaria4: Chi trova un giornale (oltre @ilpost, ultima foto) che abbia trattato la vicenda di Ciro e Maria Paola in modo degno v… - FogliFabiana : RT @FabrizioDelpret: Io sono uomo Io sono donna Io sono gay Io sono lesbica Io sono una trans Io sono un trans Io sono asessuato Io sono #C… -