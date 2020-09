M5S non si accontenta: "Se vince il Sì poi tagliamo anche gli stipendi dei parlamentari" (Di domenica 13 settembre 2020) “Il Sì al referendum per tagliare 345 parlamentari è un primo passo per il cambiamento dell’Italia. Il prossimo passo sarà tagliare gli stipendi dei parlamentari, come già facciamo autonomamente noi del M5S”. CoSì il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, nel corso di un punto stampa a San Vito dei Normanni.“Io vedo un fronte del No molto spaccato, un fronte del No che ha idee confuse sul perché non si debbano tagliare 345 parlamentari. Il Sì al referendum è un primo passo per il cambiamento per l’Italia. Il prossimo passo sarà tagliare gli stipendi dei parlamentari come già facciamo noi del Movimento e soprattutto iniziare un percorso di ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 13 settembre 2020) “Il; al referendum per tagliare 345è un primo passo per il cambiamento dell’Italia. Il prossimo passo sarà tagliare glidei, come già facciamo autonomamente noi del M5S”. Co; il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, nel corso di un punto stampa a San Vito dei Normanni.“Io vedo un fronte del No molto spaccato, un fronte del No che ha idee confuse sul perché non si debbano tagliare 345. Il; al referendum è un primo passo per il cambiamento per l’Italia. Il prossimo passo sarà tagliare glideicome già facciamo noi del Movimento e soprattutto iniziare un percorso di ...

“Il Sì al referendum per tagliare 345 parlamentari è un primo passo per il cambiamento dell’Italia. Il prossimo passo sarà tagliare gli stipendi dei parlamentari, come già facciamo autonomamente noi d ...

Attivisti M5S: con la Giunta Tedesco la cultura esce di scena

“Chi è di scena? Sempre loro: la Giunta dei danni”. Inizia ironicamente così una lunga nota degli attivisti del Movimento Cinque Stelle che definiscono un’altra vera e propria ferita nel tessuto socia ...

