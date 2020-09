L’Udinese può perdere De Paul: due club italiani vogliono “El Diez” (Di domenica 13 settembre 2020) In casa Udinese c'è una certa preoccupazione per il futuro di Rodrigo De Paul. Il trequartista argentino, infatti, potrebbe lasciare i friulani dopo quattro stagioni. Un quadriennio in cui l'ex Racing ha mostrato un rendimento davvero notevole. Non è un caso dunque se il giocatore sia finito nel mirino di diversi club.caption id="attachment 724425" align="alignnone" width="1024" De Paul (getty images)/captionDUELLONei mesi scorsi De Paul era stato fortemente accostato all'Inter, ma i nerazzurri non hanno mai affondato il colpo. Inoltre lo Zenit San Pietroburgo si era fatto avanti, senza riuscire a convincere del tutto l'argentino. Secondo quanto riportato da "La Nazione", il giocatore ora è diventato il motivo di un'aspra contesa sul mercato tra Fiorentina e Napoli.LA SPORTIVA SEMPRE PIU’ ... Leggi su itasportpress (Di domenica 13 settembre 2020) In casa Udinese c'è una certa preoccupazione per il futuro di Rodrigo De. Il trequartista argentino, infatti, potrebbe lasciare i friulani dopo quattro stagioni. Un quadriennio in cui l'ex Racing ha mostrato un rendimento davvero notevole. Non è un caso dunque se il giocatore sia finito nel mirino di diversi.caption id="attachment 724425" align="alignnone" width="1024" De(getty images)/captionDUELLONei mesi scorsi Deera stato fortemente accostato all'Inter, ma i nerazzurri non hanno mai affondato il colpo. Inoltre lo Zenit San Pietroburgo si era fatto avanti, senza riuscire a convincere del tutto l'argentino. Secondo quanto riportato da "La Nazione", il giocatore ora è diventato il motivo di un'aspra contesa sul mercato tra Fiorentina e Napoli.LA SPORTIVA SEMPRE PIU’ ...

