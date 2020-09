Los Angeles, agguato a 2 vicesceriffi Gli attivisti: «Speriamo che muoiano» (Di domenica 13 settembre 2020) Un uomo ha sparato all’auto della polizia mentre era ferma a un semaforo. Il tweet del presidente Trump: «Questi sono animali che vanno colpiti con durezza» Leggi su corriere (Di domenica 13 settembre 2020) Un uomo ha sparato all’auto della polizia mentre era ferma a un semaforo. Il tweet del presidente Trump: «Questi sono animali che vanno colpiti con durezza»

MediasetTgcom24 : Agguato ad agenti a Los Angeles, Trump: se muoiono pena di morte per aggressore #usa - SkyTG24 : Usa, agenti feriti in agguato a Los Angeles. Trump: 'Se muoiono, pena di morte per killer' - repubblica : Los Angeles, agguato contro due vice sceriffi: sono gravi [aggiornamento delle 10:16] - xilax65 : RT @Carlo_bis: Ecco qua amici, ci siamo arrivati: - Franci723 : RT @towerfelix: I militanti di Antifa e Black Lives Matter prendono in giro la polizia di Los Angeles, facendo commenti su come violenteran… -