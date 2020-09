L’Oms ricorda: “Evitare di salutarsi con i gomiti, non si rispettano distanze”. Ecco chi lo ha già vietato e chi ha ideato un’alternativa (Di domenica 13 settembre 2020) Ormai per molti è diventata un’abitudine, mentre per altri si è trasformata come in una moda “simbolo” di questa pandemia, un nuovo modo di salutarsi in un periodo di distanziamento sociale. In realtà, quello che è diventato il tipico saluto con il gomito, adottato anche dai capi di Stato e uomini di governo, è un gesto che andrebbe evitato. Come ricorda ancora oggi il direttore dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms), Tedros Adhanom Ghebreyesus, condividendo un tweet dell’economista Diana Ortega, “salutando le persone, è meglio evitare di toccarsi con i gomiti perché questo ti fa stare a meno di un metro di distanza dall’altro”. Un avvertimento che Ghebreyesus già aveva fatto a marzo, sempre per la stessa ragione, che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 13 settembre 2020) Ormai per molti è diventata un’abitudine, mentre per altri si è trasformata come in una moda “simbolo” di questa pandemia, un nuovo modo diin un periodo di distanziamento sociale. In realtà, quello che è diventato il tipico saluto con il gomito, adottato anche dai capi di Stato e uomini di governo, è un gesto che andrebbe evitato. Comeancora oggi il direttore dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms), Tedros Adhanom Ghebreyesus, condividendo un tweet dell’economista Diana Ortega, “salutando le persone, è meglio evitare di toccarsi con iperché questo ti fa stare a meno di un metro di distanza dall’altro”. Un avvertimento che Ghebreyesus già aveva fatto a marzo, sempre per la stessa ragione, che ...

