Lombardia Film Commission, per i pm i commercialisti della Lega erano «infiltrati» nei piani alti della politica (Di domenica 13 settembre 2020) Se per il licenziamento di un direttore di banca «compiacente» che aveva avallato operazioni sospette, i contabili della Lega Alberto Di Rubba e Andrea Manzoni «raggiungono subito i piani altissimi della politica a Roma nelle giornate del 26 e 27 maggio, allora è facilmente immaginabile la reazione e la capacità di inquinamento probatorio di persone tanto infiltrate nelle istituzioni». A scriverlo sono l’aggiunto Eugenio Fusco e il pm Stefano Civardi nella richiesta di arresti domiciliari che è tra gli atti depositati sul caso Lombardia Film Commission. I pm fanno riferimento al «riservato incontro tenutosi in Roma» a fine maggio e a ... Leggi su open.online (Di domenica 13 settembre 2020) Se per il licenziamento di un direttore di banca «compiacente» che aveva avallato operazioni sospette, i contabiliAlberto Di Rubba e Andrea Manzoni «raggiungono subito issimia Roma nelle giornate del 26 e 27 maggio, allora è facilmente immaginabile la reazione e la capacità di inquinamento probatorio di persone tanto infiltrate nelle istituzioni». A scriverlo sono l’aggiunto Eugenio Fusco e il pm Stefano Civardi nella richiesta di arresti domiciliari che è tra gli atti depositati sul caso. I pm fanno riferimento al «riservato incontro tenutosi in Roma» a fine maggio e a ...

fattoquotidiano : CASO LOMBARDIA FILM COMMISSION In arrivo nuovi indagati: per i pm elementi sui 49milioni spariti @StefanoVergine… - VauroSenesi : Lombardia Film Commission... La mia nuova vignetta oggi in edicola con Il @fattoquotidiano #12settembre #Salvini… - Open_gol : Lombardia Film Commission, per i pm i commercialisti della Lega erano «infiltrati» nei piani alti della politica - GnocchiFanClub : Fondi #Lega. La vicenda dei commercialisti arrestati per la presunta truffa della #Lombardia Film Commission sarà p… - GeaPilato : RT @MarceVann: Agli atti dell'indagine su Lombardia Film Commission, che ha portato agli arresti domiciliari i tre commecialisti vicini all… -