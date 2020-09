Liverpool Leeds | perchè i Reds hanno sofferto così tanto – ANALISI TATTICA

(Di domenica 13 settembre 2020) Ildi Klopp ha battuto il, pur soffrendo molto. Iqualche problema difensivo di troppo Nella prima giornata di Premier, ilha avuto la meglio sul neopromossoal termine di un rocambolesco 4-3. Per quanto tutti i gol siano arrivati su piazzato, la produzione offensiva deigiustifica la vittoria: 22 tiri totali con ben 3.33 Expected Goals. Tuttavia, non vanno trascurate le enormi difficoltà difensive dei padroni di casa, che oggi sembrano piuttosto fiacchi, lunghi e poco intensi, abbastanza lontani dalla corazzata che nelle precedenti stagioni ha fatto collezione di trofei. Ci sono stati senza dubbio tanti errori individuali a causa di alcuni singoli in scarsa forma. Alexander-Arnold si è fatto saltare diverse ...

enricoruggeri : Liverpool-Leeds primo tempo entusiasmante giocato a una velocità doppia rispetto alle nostre partite. (i gol sono a… - Sport_Mediaset : #PremierLeague: pirotecnico 4-3 del #Liverpool in casa contro il #Leeds, l’Arsenal parte alla grande.… - DiMarzio : Un inizio di #PremierLeague davvero 'Loco' - rockett70 : RT @enricoruggeri: Liverpool-Leeds primo tempo entusiasmante giocato a una velocità doppia rispetto alle nostre partite. (i gol sono anche… - MilanCapiscer : Comunque ieri il Leeds ha letteralmente palleggiato in faccia al Liverpool. Solo con le loro porcate inglesi hanno… -

Ultime Notizie dalla rete : Liverpool Leeds

Al ritorno in Premier dopo 16 anni i Whites spaventano i campioni in carica ad Anfield recuperando per tre volte lo svantaggio e arrendendosi solamente alla tripletta dell'egiziano. Un super Willian t ...Nel successo per 4-3 della squadra di Klopp contro il Leeds, Van Dijk è stato protagonista di un altro errore che ha portato ad un gol per gli avversari. Una novità o quasi dato che nelle ultime 4 par ...