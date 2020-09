Liverpool Leeds, Klopp: «Salah, chapéu!» – VIDEO (Di domenica 13 settembre 2020) Jurgen Klopp ha commentato la tripletta di Momo Salah contro il Leeds: queste le parole del tecnico del Liverpool Jurgen Klopp ha commentato la tripletta di Momo Salah contro il Leeds. Queste le parole del tecnico del Liverpool. «Prima di tutto chapéu! Congratulazioni a lui perchè è un giocatore speciale, i numeri dicono parte della storia. Voi forse non sapete tutto il resto ma oggi è un altro buon esempio avendo segnato tre reti. La sua prestazione è stata eccezionale in una gara così. Meritava queste reti» Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 13 settembre 2020) Jurgenha commentato la tripletta di Momocontro il: queste le parole del tecnico delJurgenha commentato la tripletta di Momocontro il. Queste le parole del tecnico del. «Prima di tutto chapéu! Congratulazioni a lui perchè è un giocatore speciale, i numeri dicono parte della storia. Voi forse non sapete tutto il resto ma oggi è un altro buon esempio avendo segnato tre reti. La sua prestazione è stata eccezionale in una gara così. Meritava queste reti» Leggi su Calcionews24.com

