LIVE VOLLEY – Trento-Civitanova 1-1 (21-25, 25-19, 7-8), semifinale Supercoppa 2020: PUNTEGGIO in DIRETTA (Di domenica 13 settembre 2020) Itas Trentino e Cucine Lube Civitanova si sfidano nella semifinale di andata della Supercoppa maschile 2020 di VOLLEY. I campioni del mondo della Lube scendono sul campo della BLM Group Arena di Trento per affrontare i padroni di casa e riscattare l’eliminazione subita lo scorso anno da Modena proprio in semifinale. La squadra vincitrice si porterà in vantaggio in vista della gara di ritorno. L’appuntamento è alle ore 18:00 di domenica 13 settembre. Sportface.it vi offrirà la DIRETTA testuale con aggiornamenti minuto per minuto per non perdersi davvero nulla. IL REGOLAMENTO DELLA Supercoppa 2020 IL TABELLONE E GLI ACCOPPIAMENTI DATA, ORARIO E COME VEDERE LA GARA DI RITORNO AGGIORNA ... Leggi su sportface (Di domenica 13 settembre 2020) Itas Trentino e Cucine Lubesi sfidano nelladi andata dellamaschiledi. I campioni del mondo della Lube scendono sul campo della BLM Group Arena diper affrontare i padroni di casa e riscattare l’eliminazione subita lo scorso anno da Modena proprio in. La squadra vincitrice si porterà in vantaggio in vista della gara di ritorno. L’appuntamento è alle ore 18:00 di domenica 13 settembre. Sportface.it vi offrirà latestuale con aggiornamenti minuto per minuto per non perdersi davvero nulla. IL REGOLAMENTO DELLAIL TABELLONE E GLI ACCOPPIAMENTI DATA, ORARIO E COME VEDERE LA GARA DI RITORNO AGGIORNA ...

