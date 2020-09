LIVE – Varese-Brescia 99-95, Supercoppa A1 2020 RISULTATO IN DIRETTA (Di domenica 13 settembre 2020) Openjobmetis Varese e Germani Brescia chiudono il girone A della Supercoppa 2020 di Serie A1. Il gruppo ha registato il primato dell’Olimpia Milano, alle altre le briciole o poco più con la Germani che si è distinta rispetto alle rivali regionali negli scontri con i meneghini. All’andata fu successo di uno per la Leonessa, a Masnago i biancorossi cercano il riscatto. La palla a due del confronto è stata fissata per le ore 19.00 di domenica 13 settembre. IL REGOLAMENTO DELLA Supercoppa 2020 RISULTATI E CLASSIFICHE Supercoppa AGGIORNA LA DIRETTA Varese-Brescia 99-95 18.15 – Buonasera e benvenuti al LIVEscore di Sportface.it di ... Leggi su sportface (Di domenica 13 settembre 2020) Openjobmetise Germanichiudono il girone A delladi Serie A1. Il gruppo ha registato il primato dell’Olimpia Milano, alle altre le briciole o poco più con la Germani che si è distinta rispetto alle rivali regionali negli scontri con i meneghini. All’andata fu successo di uno per la Leonessa, a Masnago i biancorossi cercano il riscatto. La palla a due del confronto è stata fissata per le ore 19.00 di domenica 13 settembre. IL REGOLAMENTO DELLARISULTATI E CLASSIFICHEAGGIORNA LA99-95 18.15 – Buonasera e benvenuti alscore di Sportface.it di ...

LeonessaBrescia : The last dance ???? Tra le mura dell'Enerxenia Arena, la Germani affronta la @PallVarese per l'ultimo atto della fas… - infoitsport : LIVE Olimpia Milano-Varese, Supercoppa Italiana basket DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale - infoitsport : LIVE SUPERCOPPA - Olimpia Milano vs Pallacanestro Varese / Intervallo - infoitsport : LIVE SUPERCOPPA - Olimpia Milano vs Pallacanestro Varese / 4° quarto - infoitsport : LIVE Olimpia Milano-Varese 67-59, Supercoppa Italiana basket DIRETTA: allungo milanese nel terzo quarto -