LIVE – Thiem-Zverev 2-6 1-4, finale Us Open 2020: RISULTATO in DIRETTA (Di domenica 13 settembre 2020) Il LIVE e la DIRETTA scritta del match fra Dominic Thiem e Alexander Zverev, valevole per la finale maschile degli Us Open 2020. L’austriaco ha superato in tre parziali l’ostacolo forse più grande rimasto in gara, ovvero Daniil Medvedev. Si scrive la storia a New York: ci sarà un nuovo vincitore Slam. Sportface.it vi accompagnerà mediante un LIVE testuale, in programma non prima delle ore 22.00 italiane di domenica 13 settembre. Segui il LIVE su Sporface.it TABELLONE US Open MASCHILE AGGIORNA LA DIRETTA Thiem-Zverev 2-6 1-4 SECONDO SET – Subisce un altro break Zverev, quasi compromesso anche il secondo ... Leggi su sportface (Di domenica 13 settembre 2020) Ile lascritta del match fra Dominice Alexander, valevole per lamaschile degli Us. L’austriaco ha superato in tre parziali l’ostacolo forse più grande rimasto in gara, ovvero Daniil Medvedev. Si scrive la storia a New York: ci sarà un nuovo vincitore Slam. Sportface.it vi accompagnerà mediante untestuale, in programma non prima delle ore 22.00 italiane di domenica 13 settembre. Segui ilsu Sporface.it TABELLONE USMASCHILE AGGIORNA LA2-6 1-4 SECONDO SET – Subisce un altro break, quasi compromesso anche il secondo ...

gemin_steven98 : RT @Eurosport_IT: FINALISTI IN CAMPO ???? Segui la finale degli @usopen tra Dominic Thiem e Alexander Zverev LIVE su Eurosport 1 e Eurosport… - abollis : RT @Eurosport_IT: FINALISTI IN CAMPO ???? Segui la finale degli @usopen tra Dominic Thiem e Alexander Zverev LIVE su Eurosport 1 e Eurosport… - Eurosport_IT : FINALISTI IN CAMPO ???? Segui la finale degli @usopen tra Dominic Thiem e Alexander Zverev LIVE su Eurosport 1 e Eur… - Matt_Orlandi : Segui con @_SuperNews_ l'atto conclusivo dello #USOpen 2020, tra #Zverev e #Thiem - Direttaofficial : #USOpen ???? Stanotte avremo un nuovo campione Slam Chi vince? #Zverev o #Thiem? L'anteprima ??… -