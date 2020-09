LIVE – Cremona-Fortitudo Bologna 49-59, Supercoppa A1 2020 RISULTATO IN DIRETTA (Di domenica 13 settembre 2020) Vanoli Cremona e Fortitudo Bologna si sfidano nell’ultimo turno del gruppo B della Supercoppa 2020 di Serie A1. I lombardi hanno ottenuto un solo successo in cinque gare senza riuscire a convincere pienamente con il nuovo roster. Un po’ meglio è andata alla banda di Sacchetti che si è tolta anche la gioia del successo nel derby di ritorno. La palla a due del confronto è stata fissata per le ore 18.30 di domenica 13 settembre. IL REGOLAMENTO DELLA Supercoppa 2020 RISULTATI E CLASSIFICHE Supercoppa AGGIORNA LA DIRETTA Cremona-Fortitudo Bologna 49-59 FINE TERZO QUARTO 29′ – Aradori coi suoi punti 5 e 6: 49-57. 29′ – ... Leggi su sportface (Di domenica 13 settembre 2020) Vanolisi sfidano nell’ultimo turno del gruppo B delladi Serie A1. I lombardi hanno ottenuto un solo successo in cinque gare senza riuscire a convincere pienamente con il nuovo roster. Un po’ meglio è andata alla banda di Sacchetti che si è tolta anche la gioia del successo nel derby di ritorno. La palla a due del confronto è stata fissata per le ore 18.30 di domenica 13 settembre. IL REGOLAMENTO DELLARISULTATI E CLASSIFICHEAGGIORNA LA49-59 FINE TERZO QUARTO 29′ – Aradori coi suoi punti 5 e 6: 49-57. 29′ – ...

zazoomblog : LIVE – Cremona-Fortitudo Bologna 6-6 Supercoppa A1 2020 RISULTATO IN DIRETTA - #Cremona-Fortitudo #Bologna - zazoomblog : LIVE – Cremona-Fortitudo Bologna 14-11 Supercoppa A1 2020 RISULTATO IN DIRETTA - #Cremona-Fortitudo #Bologna #14-1… - sportface2016 : #LBASupercoppa LIVE – Cremona-Fortitudo Bologna, SEGUI LA DIRETTA a partire dalle 18:30 - infoitsport : LIVE Virtus Bologna-Cremona, Supercoppa Italiana basket DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale - infoitsport : LIVE Virtus Bologna-Cremona 57-43, Supercoppa Italiana basket DIRETTA: V nere in controllo a fine terzo quarto -