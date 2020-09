“L’hanno impiccato!” Agghiacciante lutto nello sport | 27 anni | era uno dei più grandi del mondo

Leggi su caffeinamagazine

(Di domenica 13 settembre 2020) Navid Afkari, il campione di lotta iraniano famoso in tutto il, ha perso la sua battaglia per la vita. Navid è stato giustiziato in un carcere di Shiraz, dopo due condanne a morte per aver ucciso un funzionario pubblico nel corso di una delle tante manifestazioni svoltesi in Iran nel corso del 2018: tutte proteste originate da un profondo malessere economico e sociale, ma che in molti casi avevano finito per investire anche il sistema e le massime cariche della Repubblica Islamica. Inutile dunque è stata la mobilitazione internazionale per la salvezza di Navid, con gli appelli lanciati anche da Amnesty International alla comunità internazionale ad intervenire presso le autorità iraniane per salvarlo dall’esecuzione. Con lui erano stati condannati anche i due fratelli Vahid e Habib, cui sono stati inflitti 54 e 27 ...