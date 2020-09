Lei ama un trans “Mia sorella è infetta, volevo darle una lezione” ma la uccide (Di domenica 13 settembre 2020) Non voleva uccidere ma ha ucciso. Antonio Gaglione non sopportava più la relazione con un trans della sorella Maria Paola, il tragico epilogo di una follia. maria paola gaglione, nei riquadri maria paola con ciro e il fratello antonio Una storia di follia e vergogna, culminata con la morte di una ragazza di soli 22 anni. La sua ‘colpa’ era quella di amare. Il fratello non sopportava che quell’amore però fosse diverso: Maria Paola amava un trans e viveva con lei. Ora non c’è più, per colpa di un fratello che è arrivato a dire che quella povera ragazza era addirittura stata “infettata e plagiata dalla fidanzata”. Una storia di ignoranza e di omofobia. Una storia raccapricciante avvenuta tra ... Leggi su chenews (Di domenica 13 settembre 2020) Non volevare ma ha ucciso. Antonio Gaglione non sopportava più la relazione con undellaMaria Paola, il tragico epilogo di una follia. maria paola gaglione, nei riquadri maria paola con ciro e il fratello antonio Una storia di follia e vergogna, culminata con la morte di una ragazza di soli 22 anni. La sua ‘colpa’ era quella di amare. Il fratello non sopportava che quell’amore però fosse diverso: Maria Paola amava une viveva con lei. Ora non c’è più, per colpa di un fratello che è arrivato a dire che quella povera ragazza era addirittura stata “ta e plagiata dalla fidanzata”. Una storia di ignoranza e di omofobia. Una storia raccapricciante avvenuta tra ...

Frances46010249 : RT @always__shines: filippo che guarda maria e lei che sorride come una vera mamma proud perché lei ho ha visto crescere e sa quanto ha sof… - lavocedifilo : RT @always__shines: filippo che guarda maria e lei che sorride come una vera mamma proud perché lei ho ha visto crescere e sa quanto ha sof… - perstareconte : RT @always__shines: filippo che guarda maria e lei che sorride come una vera mamma proud perché lei ho ha visto crescere e sa quanto ha sof… - bechosheda : @rovellarke @bellxrkeshipper @murphyisnothard @bellarkessoul @urbisexualqueen @rob_re_ bellamy ama echo E BASTA met… - muffinio17 : @merirosi98 Anche io ricevo le stesse vibes da lei. Pensavo di essere l'unica ma non mi ha mai trasmesso, a pelle,… -

Ultime Notizie dalla rete : Lei ama Mario e Beata, altri due che non mollano di un centimetro La Gazzetta di Lucca D’Amato: “Coronavirus a scuola? Test sulla classe ed a campione sugli altri”

Una delle domande che in questi giorni che precedono, per qualcuno, il rientro degli alunni nelle classi, è la procedura che le scuole dovranno adottare in caso di positività al coronavirus. A spiegar ...

Chi è Chloe Zhao e perché con Frances McDormand ha fatto piangere Venezia 2020

Chloe Zhao ha sciolto la sua treccia lunga lunga. In collegamento Zoom da casa sua racconta Nomadland, in concorso a Venezia 2020. Il suo è un inglese da cinese nata a Pechino ma cresciuta negli USA.

Una delle domande che in questi giorni che precedono, per qualcuno, il rientro degli alunni nelle classi, è la procedura che le scuole dovranno adottare in caso di positività al coronavirus. A spiegar ...Chloe Zhao ha sciolto la sua treccia lunga lunga. In collegamento Zoom da casa sua racconta Nomadland, in concorso a Venezia 2020. Il suo è un inglese da cinese nata a Pechino ma cresciuta negli USA.