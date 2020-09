Lega Pro | Ghirelli | “Chiedo al Governo di riaprire gli stadi | senza tifosi non ce la facciamo”

(Di domenica 13 settembre 2020) Il presidente dellaPro, Francesco, si è recato a Sportilia al raduno degli arbitri della C. Queste le sue parole riportate dall’Ansa, a circa due settimane dall’inizio del campionato, in partenza il 27 settembre: “Sarà una stagione nuova per molti aspetti, perché il calcio riprende il suo corso e per novità come l’introduzione del quarto uomo. LaPro è pronta a ripartire ma,un fattore determinate come ialloo, non può farcela. Il nostro appello alè la graduale riapertura degli, magari iniziando con gli abbonati, nel rispetto della sicurezza e delle regole”. Foto: sito ufficialePro L'articolo ...

Riprendere e tornare alla normalità: è quello che stiamo facendo tutti assieme come una squadra per la Lega Pro per il calcio che fa bene al Paese. Vi ringrazio per metterci sempre passione e ...“Riprendere e tornare alla normalità: è quello che stiamo facendo tutti assieme come una squadra per la Lega Pro per il calcio che fa bene al Paese. Vi ringrazio per metterci sempre passione e profess ...