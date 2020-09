Le ultime sul calciomercato di oggi: Callejon torna a Napoli? Chiesa-Milan, novità Mbappé e Bale (Di domenica 13 settembre 2020) Si scalda il calciomercato tra Serie A ed estero. Le voci principali sulle trattative di mercato di oggi Leggi su 90min (Di domenica 13 settembre 2020) Si scalda iltra Serie A ed estero. Le voci principali sulle trattative di mercato di

rtl1025 : ?? Lieve calo nei contagi rispetto a sabato: sono 1.458 i nuovi casi di #coronavirus accertati nelle ultime 24 ore.… - sole24ore : Coronavirus, ultime notizie: AstraZeneca, sospesi i test clinici sul vaccino per una reazione sospetta… - La7tv : #omnibus Nino @Cartabellotta (GIMBE) analizza i dati del contagio #Covid delle ultime settimane: 'In aumento il rap… - savoia_jacopo : RT @Inter_Rompi: Mancano 48 h all'annuncio che mancano 48 h alle ultime 48 h decisive per stabilire che le prossime 48 h sono caldissime su… - gen_napoli : RT @rtl1025: ?? Lieve calo nei contagi rispetto a sabato: sono 1.458 i nuovi casi di #coronavirus accertati nelle ultime 24 ore. Sul calo pe… -