Le Previsioni Meteo dell’Aeronautica Militare: il bollettino fino a sabato 19 settembre (Di domenica 13 settembre 2020) Il tempo previsto sull’Italia domani, lunedì 14 settembre, e nei prossimi giorni, fino a sabato 19: il bollettino fornito dal Servizio Meteo dell’Aeronautica Militare. Domani al Nord: cielo generalmente poco nuvoloso, a tratti velato, salvo addensamenti cumuliformi sulle aree alpine e prealpine centro occidentali associati a piogge sparse. Centro e Sardegna: transito di nubi alte e sottili che veleranno il cielo ma con ampie schiarite al mattino. Sud e Sicilia: sulla Sicilia nuvolosità irregolare a tratti intensa con rovesci sparsi e locali temporali in attenuazione tarda pomeridiana; sulle regioni peninsulari cielo generalmente velato, salvo annuvolamenti compatti a ridosso dei rilievi appenninici associati ad isolati rovesci nelle ore centrali della ... Leggi su meteoweb.eu (Di domenica 13 settembre 2020) Il tempo previsto sull’Italia domani, lunedì 14, e nei prossimi giorni,19: ilfornito dal Serviziodell’Aeronautica. Domani al Nord: cielo generalmente poco nuvoloso, a tratti velato, salvo addensamenti cumuliformi sulle aree alpine e prealpine centro occidentali associati a piogge sparse. Centro e Sardegna: transito di nubi alte e sottili che veleranno il cielo ma con ampie schiarite al mattino. Sud e Sicilia: sulla Sicilia nuvolosità irregolare a tratti intensa con rovesci sparsi e locali temporali in attenuazione tarda pomeridiana; sulle regioni peninsulari cielo generalmente velato, salvo annuvolamenti compatti a ridosso dei rilievi appenninici associati ad isolati rovesci nelle ore centrali della ...

3BMeteo : Una #BuonaDomenica a tutti voi! Ecco le previsioni #meteo per questo #13settembre: - RaffaellaR2011 : Vi fidereste delle previsioni meteo per domenica e lunedì prossimi ?! - la_meteo_it : #La-meteo.it #lameteo #meteo - VIDEO METEO: Previsioni meteo Video per lunedì, 14 settembre -… - infoitinterno : Meteo, previsioni di domenica 13 settembre: bel tempo ovunque, temporali in Sicilia - infoitinterno : METEO CRONACA diretta: TEMPORALI SULLE ISOLE e in CALABRIA, in attenuazione serale. Situazione e PREVISIONI -