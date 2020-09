Lazio, Muriqi è sbarcato a Roma: domani le visite mediche (Di domenica 13 settembre 2020) Il nuovo attaccante della Lazio, Muriqi, è sbarcato all’aeroporto di Ciampino pochi minuti fa: domani le visite mediche L’avventura di Vedat Muriqi con la maglia Lazio sta per cominciare. L’attaccante kosovaro è appena sbarcato a Roma, all’aeroporto di Ciampino, con un volo privato proveniente da Istanbul. Ha posato per i fotografi con la sciarpa della Lazio. Costo dell’operazione circa 18 milioni di euro più bonus. domani sosterrà le visite mediche di idoneità sportiva pressa la clinica Paideia e firmerà il contratto con il club biancoceleste. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 13 settembre 2020) Il nuovo attaccante della, èall’aeroporto di Ciampino pochi minuti fa:leL’avventura di Vedatcon la magliasta per cominciare. L’attaccante kosovaro è appena, all’aeroporto di Ciampino, con un volo privato proveniente da Istanbul. Ha posato per i fotografi con la sciarpa della. Costo dell’operazione circa 18 milioni di euro più bonus.sosterrà ledi idoneità sportiva pressa la clinica Paideia e firmerà il contratto con il club biancoceleste. Leggi su Calcionews24.com

DiMarzio : #Calciomercato #Lazio - Vedat #Muriqi è arrivato in #Italia - TuttoMercatoWeb : ?? #Lazio, ecco #Muriqi arrivato a Ciampino ? ?? @RicCaponetti - ManuBaio : #Lazio accordo per #Muriqi. Scambio di documenti in corso. Trasferimento che sfiora i 20 milioni di euro.… - _biancocelesti : Lazio, indizio social: il 'pirata' Muriqi in arrivo nella Capitale: - cmdotcom : #Lazio, l'arrivo di #Muriqi a Roma: domani le visite mediche -