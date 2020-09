Lady Diana, lettere inedite sulla luna di miele: “Non avrei potuto…” (Di domenica 13 settembre 2020) Il matrimonio tra il principe Carlo e Lady Diana si è concluso definitivamente con il divorzio nel 1997. Dalle varie interviste rilasciate dalla Principessa del Galles, e secondo alcune testimonianze, tra i due non ci fu mai una vera armonia e la presenza di Camilla all’interno della relazione fu sempre molto ingombrante. Eppure sono apparse delle lettere inedite scritte da Diana Spencer in luna di miele: ecco le parole che cambiano tutto. Lady Diana e Carlo, spuntano le lettere della luna di miele Si pensa che il matrimonio tra il principe Carlo e Lady Diana sia stato un completo fallimento. Eppure dal contenuto di alcune ... Leggi su velvetgossip (Di domenica 13 settembre 2020) Il matrimonio tra il principe Carlo esi è concluso definitivamente con il divorzio nel 1997. Dalle varie interviste rilasciate dalla Principessa del Galles, e secondo alcune testimonianze, tra i due non ci fu mai una vera armonia e la presenza di Camilla all’interno della relazione fu sempre molto ingombrante. Eppure sono apparse dellescritte daSpencer indi: ecco le parole che cambiano tutto.e Carlo, spuntano ledelladiSi pensa che il matrimonio tra il principe Carlo esia stato un completo fallimento. Eppure dal contenuto di alcune ...

trash_italiano : 'You're a dragon, be a dragon!' Addio ad uno dei personaggi più fighi di Game of Thrones, Diana Rigg (Lady Olenna)… - cotechino3 : RT @N037591: Ma sbaglio o sono in una galleria come Lady Diana? - ilNonnoSimpson : RT @N037591: Ma sbaglio o sono in una galleria come Lady Diana? - mhall55nine : RT @AnnaxLGxTS: Ventitré anni fa moriva #LadyDianaSpencer,Principessa del Galles. Sei e sarai nei cuori del tuo popolo e di chi ti amerà pe… - infoitcultura : Addio a Diana Rigg, la Lady Olenna del Trono di Spade -