La tennista Naomi Osaka ha vinto gli US Open (Di domenica 13 settembre 2020) La tennista giapponese Naomi Osaka ha vinto gli US Open, uno dei quattro tornei di tennis più prestigiosi al mondo, nella finale giocata nella notte a New York contro la bielorussa Victoria Azarenka. La partita è finita 1-6 6-3 6-3: Leggi su ilpost (Di domenica 13 settembre 2020) Lagiapponesehagli US, uno dei quattro tornei di tennis più prestigiosi al mondo, nella finale giocata nella notte a New York contro la bielorussa Victoria Azarenka. La partita è finita 1-6 6-3 6-3:

MercRF : RT @GeorgeSpalluto: Naomi Osaka è la 5^ tennista nell'Era Open a vincere le sue prime 3 finali Slam dopo: Monica Seles (6) Jennifer Capriat… - ElBuffi82 : RT @GeorgeSpalluto: Naomi Osaka è la 5^ tennista nell'Era Open a vincere le sue prime 3 finali Slam dopo: Monica Seles (6) Jennifer Capriat… - Giuli28_90 : RT @GeorgeSpalluto: Naomi Osaka è la 5^ tennista nell'Era Open a vincere le sue prime 3 finali Slam dopo: Monica Seles (6) Jennifer Capriat… - GeorgeSpalluto : Naomi Osaka è la 5^ tennista nell'Era Open a vincere le sue prime 3 finali Slam dopo: Monica Seles (6) Jennifer Cap… - 80yeye80 : RT @GeorgeSpalluto: Naomi Osaka vince gli US Open per la 2^ volta in carriera: 16 63 63 per la giapponese che era sotto 61 2-0 (chance per… -