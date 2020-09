La Serbia esce dai giochi di guerra con la Russia in Bielorussia dopo le forti pressioni dell’Unione Europea

DatabaseItalia : La Serbia ha abbandonato le esercitazioni militari programmate in Bielorussia con la Russia dopo le pressioni del… -

Ultime Notizie dalla rete : Serbia esce

Virgilio Sport

La scorsa settimana, la fabbrica della Fiat di Kragujevac (FCA) ha ripreso la produzione dopo diverse settimane di pausa tra ferie retribuite e ferie collettive; dall’inizio dell’anno si sono avuti so ...La partita Serbia – Turchia del 6 settembre 2020 in diretta: presentazione, formazioni e aggiornamenti in tempo reale del match valevole per la seconda giornata della UEFA Nations League, calcio d’ini ...