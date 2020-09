La morte di Maria Paola Gaglione | «punita» per amare Ciro | ragazzo transgender | «Liberiamoci dall’ignoranza»

Leggi su vanityfair

(Di domenica 13 settembre 2020) La paura è un sentimento appuntito, specie quando è alimentato dall’ignoranza. A pagarne le spese è stata Maria Paola Gaglione, una ragazza di 20 anni, speronata in via degli Etruschi ad Acerra, in provincia di Napoli, mentre era a bordo della moto insieme al suo ragazzo Ciro, transessuale. A tamponarla suo fratello, Michele. Per l’urto violento contro l’asfalto, Maria Paola non ce l’ha fatta ed è morta sul colpo, mentre Michele si è accanito su Ciro perché non ne poteva più di quelle voci malevole che circolavano a Caivano, dove abitano: la sorella, a detta sua, sarebbe stata «contagiata» da qualcosa che non le apparteneva e che non aveva mai manifestato prima: «Volevo darle una lezione, era infetta». Ora lui è agli arresti con l’accusa di omicidio preterintenzionale.