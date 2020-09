La modalità foto immortala le nostre esperienze - editoriale (Di domenica 13 settembre 2020) La fotografia, secondo Wynn Bullock, è la luce all'interno di ogni essere, forse la verità più profonda che possediamo. L'interpretazione fotografica è precisa e personale. Il viaggio che immortaliamo, ovunque conduca, ci rende più consapevoli del mondo che abbiamo attorno. Attraverso la modalità fotografica nei videogiochi, una meccanica che coinvolge alcuni dei titoli più importanti di questa generazione, abbiamo la possibilità di scattare molteplici fotografie e poi condividerle con gli altri sui canali social più famosi. Tutti noi aggiorniamo Facebook, Instagram o Twitter con degli scatti unici per divertirci e condividere quegli scatti con altre persone.Siamo diventati dei fotografi amatoriali perché adoriamo ... Leggi su eurogamer (Di domenica 13 settembre 2020) Lagrafia, secondo Wynn Bullock, è la luce all'interno di ogni essere, forse la verità più profonda che possediamo. L'interpretazionegrafica è precisa e personale. Il viaggio che immortaliamo, ovunque conduca, ci rende più consapevoli del mondo che abbiamo attorno. Attraverso la modalitàgrafica nei videogiochi, una meccanica che coinvolge alcuni dei titoli più importanti di questa generazione, abbiamo la possibilità di scattare molteplicigrafie e poi condividerle con gli altri sui canali social più famosi. Tutti noi aggiorniamo Facebook, Instagram o Twitter con degli scatti unici per divertirci e condividere quegli scatti con altre persone.Siamo diventati deigrafi amatoriali perché adoriamo ...

AyleSchatz : RT @gravityfucks: preciso che non voglio paragonare le due cose ma le modalità, scambiarsi foto private di chiunque in dm è disgustoso, che… - M49198709 : RT @gravityfucks: preciso che non voglio paragonare le due cose ma le modalità, scambiarsi foto private di chiunque in dm è disgustoso, che… - thnkspete1 : RT @gravityfucks: preciso che non voglio paragonare le due cose ma le modalità, scambiarsi foto private di chiunque in dm è disgustoso, che… - imieipassi : RT @gravityfucks: preciso che non voglio paragonare le due cose ma le modalità, scambiarsi foto private di chiunque in dm è disgustoso, che… - jetblackheart_6 : RT @gravityfucks: preciso che non voglio paragonare le due cose ma le modalità, scambiarsi foto private di chiunque in dm è disgustoso, che… -

Ultime Notizie dalla rete : modalità foto Coronavirus, la ricetta medica arriva via mail o su whatsapp. Stop alle file in ambulatorio Corriere della Sera