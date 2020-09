La mamma di Willy: “hai sofferto, vero piccolo? Mi sarei fatta uccidere al posto tuo” (Di domenica 13 settembre 2020) Ieri i funerali di Willy Monteiro e le strazianti parole della mamma che si rammarica di non essere riuscita a salvarlo e a stargli vicino. Willy e la mamma“Lui è felice, sono certa che ci sta guardando dall’alto”. Le parole della mamma di Willy sono strazianti, un colpo al cuore per chiunque si sia appassionato alla storia del 21enne ucciso barbaramente a Colleferro, una settimana fa. La mamma racconta al quotidiano La Repubblica, il sogno di Willy. “Voleva diventare cuoco, trasferirsi a Roma … “Willy era contento di Paliano, della scuola alberghiera e adesso del lavoro da cuoco che faceva nell’albergo di Artena. Era bravo, ogni volta tornava a casa e mi spiegava una nuova ... Leggi su chenews (Di domenica 13 settembre 2020) Ieri i funerali diMonteiro e le strazianti parole dellache si rammarica di non essere riuscita a salvarlo e a stargli vicino.e la“Lui è felice, sono certa che ci sta guardando dall’alto”. Le parole delladisono strazianti, un colpo al cuore per chiunque si sia appassionato alla storia del 21enne ucciso barbaramente a Colleferro, una settimana fa. Laracconta al quotidiano La Repubblica, il sogno di. “Voleva diventare cuoco, trasferirsi a Roma … “era contento di Paliano, della scuola alberghiera e adesso del lavoro da cuoco che faceva nell’albergo di Artena. Era bravo, ogni volta tornava a casa e mi spiegava una nuova ...

chetempochefa : “Mi hanno portato via mio figlio in modo orribile, ma non cerchiamo vendetta, vogliamo giustizia. Crediamo nei giud… - fattoquotidiano : “Me lo hanno portato via, massacrato senza pietà. Non sono riuscita a salvarlo”: il dolore nel racconto della mamma… - HuffPostItalia : La mamma di Willy: 'Gli hanno fatto tanto male. Mi sarei fatta uccidere per salvarlo' - Paola90514961 : RT @chetempochefa: “Mi hanno portato via mio figlio in modo orribile, ma non cerchiamo vendetta, vogliamo giustizia. Crediamo nei giudici e… - marzo7paolo : RT @chetempochefa: “Mi hanno portato via mio figlio in modo orribile, ma non cerchiamo vendetta, vogliamo giustizia. Crediamo nei giudici e… -