La domenica bielorussa | spari sui manifestanti | centinaia di arresti

(Di domenica 13 settembre 2020) Questa, sarà un'altrache i bielorussi non dimenticheranno tanto facilmente. Botte,(i fermi sono oltre i 1300 in tutto il paese – 700 solo a Minsk – e molti si trasformeranno domani in arresto amministrativo o definitivo), rastrellamenti in pieno giorno e persino colpi d'arma da fuoco contro ida parte della polizia e dei reparti antisommossa, hanno sporcato una giornata di ordinata e pacifica protesta di tanti cittadini del piccolo paese slavo.