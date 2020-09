Juventus, Zola: “Dispiaciuto per Sarri. Pirlo? Può diventare una mossa geniale” (Di domenica 13 settembre 2020) Gianfranco Zola, intervistato da Il Corriere della Sera, ha parlato della Juventus di Sarri e di quella che sarà con Pirlo. Per quanto riguarda l’ex tecnico bianconero Maurizio Sarri, Zola ammette: “Un po’ sono dispiaciuto per lui e il suo gruppo: ci ho lavorato un anno al Chelsea ed è stato molto importante per me. Con Maurizio ne avevamo anche parlato: la Juventus è una squadra molto esigente e a volte non è nemmeno sufficiente vincere. Si richiedono tanti requisiti“. “Se per l’esonero hanno pesato i gol subiti? Non è vero che Sarri non difendeva, anzi tutto il suo lavoro parte da lì” spiega Zola, “però è un modo diverso di ... Leggi su sportface (Di domenica 13 settembre 2020) Gianfranco, intervistato da Il Corriere della Sera, ha parlato delladie di quella che sarà con. Per quanto riguarda l’ex tecnico bianconero Maurizioammette: “Un po’ sono dispiaciuto per lui e il suo gruppo: ci ho lavorato un anno al Chelsea ed è stato molto importante per me. Con Maurizio ne avevamo anche parlato: laè una squadra molto esigente e a volte non è nemmeno sufficiente vincere. Si richiedono tanti requisiti“. “Se per l’esonero hanno pesato i gol subiti? Non è vero chenon difendeva, anzi tutto il suo lavoro parte da lì” spiega, “però è un modo diverso di ...

sportface2016 : #calcio #SerieA #Juventus, le parole di Gianfranco #Zola su Maurizio #Sarri e Andrea #Pirlo - Ooglestu : Gianfranco Zola tips Andrea Pirlo to lead Juventus to success after Maurizio Sarri sacking - whufclivenews : Gianfranco Zola tips Andrea Pirlo to lead Juventus to success after Maurizio Sarri sacking - GeniussMourinho : Gianfranco Zola tips Andrea Pirlo to lead Juventus to success after Maurizio Sarri sacking - felixsowah2 : RT @MailSport: Gianfranco Zola tips Andrea Pirlo to lead Juventus to success after former Chelsea colleague Maurizio Sarri was sacked https… -