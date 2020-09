Juventus Novara, «musica maestro»: alle 10.30 l’esordio di Pirlo (Di domenica 13 settembre 2020) Juventus Novara, «musica maestro»: alle 10.30 l’esordio di Andrea Pirlo sulla panchina dei bianconeri a sette giorni dalla Samp «musica, maestro!»: è questo il titolo di apertura dell’edizione odierna di Tuttosport, che dedica ampio spazio alla prima amichevole sulla panchina della Juventus di Andrea Pirlo. NUOVA GESTIONE – alle ore 10.30 i bianconeri scenderanno in campo alla Continassa contro il Novara. Intensità ed equilibrio – si legge – , aggressività e voglia, entusiasmo e motivazioni: ecco cosa si aspetta il tecnico a sette giorni dall’esordio contro la Sampdoria. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 13 settembre 2020), «»:10.30 l’esordio di Andreasulla panchina dei bianconeri a sette giorni dalla Samp «!»: è questo il titolo di apertura dell’edizione odierna di Tuttosport, che dedica ampio spazio alla prima amichevole sulla panchina delladi Andrea. NUOVA GESTIONE –ore 10.30 i bianconeri scenderanno in campo alla Continassa contro il. Intensità ed equilibrio – si legge – , aggressività e voglia, entusiasmo e motivazioni: ecco cosa si aspetta il tecnico a sette giorni dall’esordio contro la Sampdoria. Leggi su Calcionews24.com

juventusfc : Qui Training Center ?? Si lavora verso l’amichevole di domani contro il Novara ???? - romeoagresti : #Juventus: visite mediche in corso per Tommaso #Barbieri preso dal Novara // Barbieri is in Turin to undergo his me… - JuventusFCYouth : #Under19 | Finisce 5-3 per i padroni di casa l'amichevole del Silvio Piola contro la prima squadra del Novara ?? L… - FabRavezzani : RT @ZanforlinOrfeo: Appuntamento ore 10,00 insieme a Luca Momblano e Maurizio Dall'O per Juventus-Novara su Telelombardia e Top Calcio24… - TUTTOJUVE_COM : LIVE TJ - JUVENTUS-NOVARA - Primo e unico test amichevole per i bianconeri di Pirlo a una settimana esatta dalla Sa… -