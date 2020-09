Juventus-Novara | Douglas Costa incanta | Ramsey firma il 2-0 VIDEO

(Di domenica 13 settembre 2020) Dopo il gol di Cristiano Ronaldo che nel primo tempo ha sbloccato l’amichevole tra, nella ripresa è stato il gallese Aaronl’autore della rete del raddoppio. Il centrocampista bianconero ha raccolto uno splendido cross d’esterno died ha battuto il portiere Lanni da distanza ravvicinata. In alto ildel gol.

juventusfc : Qui Training Center ?? Si lavora verso l’amichevole di domani contro il Novara ???? - juventusfc : VIA! ??| Inizia l'amichevole #JuveNovara! FORZA BIANCONERI, #FINOALLAFINE! ?? LIVE: - juventusfc : Dal passato... al presente! La storia di #JuveNovara! ?? - Foga_ : RT @SimoneAvsim: Il 2-0 della Juventus sul Novara è un assist estemporaneo di trivela mancina di Douglas Costa per Ramsey sul secondo palo,… - sportface2016 : #JuventusNovara: #DouglasCosta incanta, #Ramsey firma il 2-0 (VIDEO) -

Le formazioni ufficiali di Juventus-Novara: JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini; Cuadrado, Ramsey, McKennie, Rabiot, Alex Sandro; Kulusevski, Ronaldo. NOVARA (4-3-2-1): Lanni; Pagan ...Alle 10:30 di domenica 13 settembre Juventus e Novara scenderanno in campo alla Continassa in occasione di un’amichevole. Prima uscita stagionale per i bianconeri di Andrea Pirlo a solo una settimana ...