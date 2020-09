Juventus-Novara: assist di Kulusevski e gol di Cristiano Ronaldo, grande intesa tra i due (VIDEO) (Di domenica 13 settembre 2020) Cristiano Ronaldo riprende da dove aveva lasciato e al 20′ sblocca l’amichevole Juventus-Novara con un destro vincente. Splendido scambio con il suo nuovo compagno di squadra Kulusevski, il quale lo serve alla perfezione con un assist. Subito una grande intesa tra i due che fa sognare i tifosi bianconeri. In alto il VIDEO del gol. Leggi su sportface (Di domenica 13 settembre 2020)riprende da dove aveva lasciato e al 20′ sblocca l’amichevolecon un destro vincente. Splendido scambio con il suo nuovo compagno di squadra, il quale lo serve alla perfezione con un. Subito unatra i due che fa sognare i tifosi bianconeri. In alto ildel gol.

juventusfc : Qui Training Center ?? Si lavora verso l’amichevole di domani contro il Novara ???? - juventusfc : VIA! ??| Inizia l'amichevole #JuveNovara! FORZA BIANCONERI, #FINOALLAFINE! ?? LIVE: - juventusfc : Dal passato... al presente! La storia di #JuveNovara! ?? - pioJj36 : RT @juventusfc: VIA! ??| Inizia l'amichevole #JuveNovara! FORZA BIANCONERI, #FINOALLAFINE! ?? LIVE: - EnockKobina39 : Storari, Paratici, Nedved, Pessotto and Chiellini’s brother all attending Juventus's friendly against Novara. -