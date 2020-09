Juventus-Novara 5-0 | Pirlo | “Sono soddisfatto Difesa a tre? Proviamo diverse soluzioni”

(Di domenica 13 settembre 2020) “Sono, era la prima partita con tutti i giocatori a disposizione. I ragazzi si sono impegnati, un bell’allenamento, questa era la cosa più importante. E’ la squadra che deve avere entusiasmo, mi sembra che si stanno abituando al nuovo tipo di lavoro e si divertono. Ma la stagione sarà lunga”. Andreacommenta così la prima uscita stagionale della sua, capace di battere per 5-0 ilin amichevole. I bianconeri sono stati schierati dall’ex centrocampista con una: “La? Stiamo provandosoluzioni, anche per vedere i giocatori che abbiamo a disposizione. Abbiamo ancora 7 giorni per preparare la partita di ...

A sette giorni dall’esordio in campionato, la nuova Juventus di Andrea Pirlo vince il primo (e unico) test pre-stagionale battendo il Novara 5-0. Campioni d’Italia che vanno in vantaggio con un destro ...TORINO. Buona la prima. La Juventus di Andrea Pirlo debutta con una vittoria per 5-0, anche se era difficile pensare ad un risultato diverso nell'amichevole contro il Novara di Serie C, e lo fa nel se ...