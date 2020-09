Juventus-Novara 5-0 | buona la prima per Andrea Pirlo | lampo CR7 | le firme di Ramsey e Pjaca | doppietta di Portanova

Leggi su mediagol

(Di domenica 13 settembre 2020) Battesimo convincente per la nuovadi. La compagine bianconera rifila cinque gol alnel test amichevole in salsa piemontese che ha sancito lauscita della vecchia signora con “Il Maestro” in panchina. Risultato che assume un rilievo marginale in virtù del gap tecnico abissale tra le due formazioni, ma la gara amichevole ha comunque fornito spunti e indicazioni in prospettiva interessanti su quella che potrebbe essere indole e identità tattica della nuovain vista dell’imminente avvio di stagione. Il match si è disputato al Centro Sportivo della Continassa alla 10.30 di stamane e la compagine disi è presentata sul terreno di gioco con una sgargiante tenuta arancione. ...