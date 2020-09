Juventus | manita al Novara nella prima uscita stagionale di Pirlo

(Di domenica 13 settembre 2020) Ladi Andreaannienta ilcon 5 gol: buona prova dei giocatori bianconeri, apre le marcature Ronaldo Lastagione di Andreacome allenatore della Juve finisce con un netto 5-0 a favore dei bianconeri contro il. Buonissima prova dei campioni d’Italia in carica. Apre le marcature Cristiano Ronaldo nel primo tempo, poi si iscrivono alla festa anche Ramsey, Pjaca e Portanova (doppietta). Leggi su Calcionews24.com

Corriere dello Sport

La prima uscita stagione di Andrea Pirlo come allenatore della Juve finisce co ...