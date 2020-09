Juventus | le prime indicazioni tattiche fornite da Pirlo

Leggi su zon

(Di domenica 13 settembre 2020), la prima analisi tattica dopo l’amichevole contro il Novara: linea a tre mascherata in “stile Arsenal” e occupazione degli spazi Si lo sappiamo è soltanto un’amichevole, ma pur semprepuò dare e quelle delladirispettano le sue dichiarazioni in conferenza stampa. Il primo punto di riferimento riguarda la linea a tre in fase di possesso che si trasforma a quattro in fase difensiva. Una situazione simile a quella vista dall’Arsenal di Arteta contro il Fulham. Per sviluppare questo meccanismo di gioco è necessaria la presenza di un terzino nella linea dei tre difensori centrali. Lo ha fatto Danilo nel primo tempo a destra e Alex Sandro nella seconda frazione a sinistra. Lo stile di gioco rispetta quello del ...