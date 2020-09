Juventus | John Elkann | “puntiamo al decimo titolo Pirlo sa cosa vuol dire vincere”

(Di domenica 13 settembre 2020) Lanon si nasconde, l’intenzione del club bianconero è quella di conquistare ilscudetto consecutivo nonostante l’inizio di un nuovo progetto e l’arrivo di un nuovo allenatore. Cresce la curiosità per scoprire la creatura che è stata messa nelle mani di Andrea, solo qualche giorno e si inizierà a fare sul serio., presidente della Ferrari, intervenuto ai microfoni di Sky Sport a margine del galà a Firenze per i 1000 GP della scuderia ha parlato anche del campionato di calcio. “Quando si vincono 9 scudetti di fila, ilè quello a cui tutti noi juventini puntiamo. E’ un obiettivo importante e difficile, ma abbiamo un nuovo allenatore che sa...

John Elkann, presidente di Exor, ha parlato della Juventus e del nuovo allenatore Andrea Pirlo, fissando gli obiettivi per la stagione che è pronta a partire Pirlo sa come si vince. A dirlo non è uno ...John Elkann, azionista di maggioranza della Exor ( la finanziaria che controlla la Juventus), nonché presidente della Ferrari, a margine della festa per i 1000 Gp della scuderia di Maranello in F1, ha ...