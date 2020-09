Juventus, il CT Degli USA: “McKennie? I tifosi lo ameranno” (Di domenica 13 settembre 2020) Un colpo di calciomercato che è passato un po’ inosservato, per varie ragioni, è quello messo a segno dalla Juventus, con l’acquisto di Weston McKennie dallo Schalke 04. Il centrocampista texano, secondo quanto riportato diverse settimane fa da Tuttosport, sarebbe un giocatore fortemente voluto da Andrea Pirlo e andrà a ricoprire molto probabilmente un ruolo di spicco nella nuova Juventus che verrà. Su di lui pendono parecchie incognite, in quanto McKennie non sarebbe un profilo molto conosciuto. Però le sue qualità, secondo il parere di molti scout e di molti addetti ai lavori, sarebbero indiscutibili. A rafforzare questa tesi, ci ha pensato il CT Degli Stati Uniti Gregg Berhalter. LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus: pronto l'assalto a Depay per beffare il ... Leggi su tuttojuve24 (Di domenica 13 settembre 2020) Un colpo di calciomercato che è passato un po’ inosservato, per varie ragioni, è quello messo a segno dalla, con l’acquisto di Weston McKennie dallo Schalke 04. Il centrocampista texano, secondo quanto riportato diverse settimane fa da Tuttosport, sarebbe un giocatore fortemente voluto da Andrea Pirlo e andrà a ricoprire molto probabilmente un ruolo di spicco nella nuovache verrà. Su di lui pendono parecchie incognite, in quanto McKennie non sarebbe un profilo molto conosciuto. Però le sue qualità, secondo il parere di molti scout e di molti addetti ai lavori, sarebbero indiscutibili. A rafforzare questa tesi, ci ha pensato il CTStati Uniti Gregg Berhalter. LEGGI ANCHE: Calciomercato: pronto l'assalto a Depay per beffare il ...

