Juventus, Cristiano Ronaldo: «Belle sensazioni» (Di domenica 13 settembre 2020) Cristiano Ronaldo ha scritto queste parole dopo l'amichevole della Juventus col Novara: il messaggio del portoghese Cristiano Ronaldo ha brillato nell'amichevole di questa mattina contro il Novara, mettendo a segno una rete e mostrando subito un grande stato di forma. Intesa già buona, inoltre, con il compagno di reparto Dejan Kulusevski. Attraverso il suo profilo Instagram, il fuoriclasse della Juventus ha espresso il proprio pensiero: «Belle sensazioni». View this post on Instagram Good feelings! ⚽️💪🏼 A post shared by Cristiano Ronaldo (@Cristiano) on Sep 13, 2020 at 8:36am PDT

