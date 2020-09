Juventus, buona la prima di Pirlo: 5-0 al Novara, le indicazioni dall’amichevole (Di domenica 13 settembre 2020) buona la prima sulla panchina della Juventus per Andrea Pirlo, contro il Novara sono arrivate indicazioni interessanti in vista dell’inizio della stagione. La prima riguarda il modulo, i bianconeri sono scesi in campo con il 3-5-2 con Danilo, Bonucci e Chiellini in difesa, con il rientro di De Ligt il trio sembra già formato. A centrocampo sugli esterni Cuadrado ed Alex Sandro, centrali McKennie, Ramsey e Rabiot, in attacco la coppia Kulusevski-Ronaldo, in attesa di Dybala e probabilmente Suarez. Nel secondo tempo varie sostituzioni, bene Arthur e Pjaca, positivo anche l’ingresso di Douglas Costa. Nel complesso molto bene gli ultimi arrivati McKennie e Kulusevski, non è stata una partita difficile per i difensori che comunque ... Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 13 settembre 2020)lasulla panchina dellaper Andrea, contro ilsono arrivateinteressanti in vista dell’inizio della stagione. Lariguarda il modulo, i bianconeri sono scesi in campo con il 3-5-2 con Danilo, Bonucci e Chiellini in difesa, con il rientro di De Ligt il trio sembra già formato. A centrocampo sugli esterni Cuadrado ed Alex Sandro, centrali McKennie, Ramsey e Rabiot, in attacco la coppia Kulusevski-Ronaldo, in attesa di Dybala e probabilmente Suarez. Nel secondo tempo varie sostituzioni, bene Arthur e Pjaca, positivo anche l’ingresso di Douglas Costa. Nel complesso molto bene gli ultimi arrivati McKennie e Kulusevski, non è stata una partita difficile per i difensori che comunque ...

