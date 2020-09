Juve, senti il ct degli Stati Uniti: “I tifosi si innamoreranno di McKennie, Pirlo? un grande professionista” (Di domenica 13 settembre 2020) Gregg Berhalter, commissario tecnico degli Stati Uniti, ha parlato su Tuttosport di Weston McKennie, il centrocampista acquistato dalla Juventus in questa sessione di mercato. “Weston ha grandissime potenzialità – è il pensiero del ct -. È ambizioso e il fatto che lo abbia preso un club come la Juventus lo conferma. Sono contento per lui e fidatevi di me: stupirà i tifosi Juventini, che sicuramente se ne innamoreranno di lui”. Berhalter si è soffermato anche su Andrea Pirlo: “A New York abbiamo parlato un paio di volte. È un grande professionista. Non mi fa strano vederlo come allenatore della Juventus, perché ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 13 settembre 2020) Gregg Berhalter, commissario tecnico, ha parlato su Tuttosport di Weston, il centrocampista acquistato dallantus in questa sessione di mercato. “Weston ha grandissime potenzialità – è il pensiero del ct -. È ambizioso e il fatto che lo abbia preso un club come lantus lo conferma. Sono contento per lui e fidatevi di me: stupirà intini, che sicuramente se nedi lui”. Berhalter si è soffermato anche su Andrea: “A New York abbiamo parlato un paio di volte. È unprofessionista. Non mi fa strano vederlo come allenatore dellantus, perché ...

Andrea Pirlo ha parlato ai microfoni di Francesco Cosatti di Sky Sport. Ecco le sue parole riportate da TuttoJuve.com: "Sono soddisfatto perché è la prima partita. Ci siamo ritrovati con tutti i gioca ...

