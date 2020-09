Juve | cinquina al Novara Apre Ronaldo | chiude la doppietta di Portanova

Leggi su alfredopedulla

(Di domenica 13 settembre 2020) Prima, vera, amichevole per Andrea Pirlo sulla panchina dellantus, dopo la sfida di 60 minuti giocata in famiglia con l’Under 23 di Lamberto Zauli (vinta 1-0, gol di Pjaca). Nel derby piemontese, i bianconeri si impongono con un secco 5-0:Cristianoal 20′, che la piazza col destro su assist di Kulusevski, raddoppia Ramsey al 56′, su cross al bacio di Douglas Costa. Poi il tris Marko Pjaca al 66′, che ribadisce in porta dopo una respinta del portiere. In chiusura di partita, ladi, entrato dalla panchina. Il gol 5-0 è favorito dal cross basso di Luca Pellegrini, anche lui subentrato nel secondo tempo. Pirlo parte con la difesa a 3 (Danilo, Bonucci, Chiellini). Centrocampo a 5 con Cuadrado, Ramsey, McKennie, Rabiot e Alex Sandro. ...