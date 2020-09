James Rodriguez fissa gli obiettivi dell’Everton: “Vogliamo posto in Champions League. Non dobbiamo fallire” (Di domenica 13 settembre 2020) Una prima in campionato non certo semplice per l'Everton di Carlo Ancelotti che questa sera sfiderà il Tottenham di José Mourinho. Ad aiutare il mister italiano ci sarà anche il nuovo arrivato James Rodriguez che ha parlato in modo molto diretto ai microfoni del Telegraph in merito agli obiettivi della società inglese.James Rodriguez: Everton in Champions Leaguecaption id="attachment 1020527" align="alignnone" width="449" James Rodriguez (Everton Instagram)/caption"La dirigenza del club prende sul serio un posto in Champions League. È importante per me la loro voglia di raggiungere tale obiettivo", ha detto James ... Leggi su itasportpress (Di domenica 13 settembre 2020) Una prima in campionato non certo semplice per l'Everton di Carlo Ancelotti che questa sera sfiderà il Tottenham di José Mourinho. Ad aiutare il mister italiano ci sarà anche il nuovo arrivatoche ha parlato in modo molto diretto ai microfoni del Telegraph in merito aglidella società inglese.: Everton incaption id="attachment 1020527" align="alignnone" width="449"(Everton Instagram)/caption"La dirigenza del club prende sul serio unin. È importante per me la loro voglia di raggiungere tale obiettivo", ha detto...

