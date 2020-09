Italia Femminile, scatta il lockdown in Israele. Amichevole rimandata (Di domenica 13 settembre 2020) Il calcio si ferma ancora di fronte al Covid. Dopo l'Amichevole del Napoli, annullata per dei casi positivi, anche la Nazionale Femminile non scenderà in campo. La squadra allenata da Milena Bartolini avrebbero dovuto giocare contro l'Israele, ma il lockdown ha bloccato tutto.lockdown IN Israele, Italia Femminile SI FERMAcaption id="attachment 834677" align="alignnone" width="300" Nazionale Femminile (Getty Images)/captionLo stadio Castellani di Empoli era pronto ad ospitare l'Amichevole tra le azzurre e la nazionale israeliana, ma l'aumento di contagi nello Stato d'Israele ha fatto scattare il lockdown. La notizia arriva direttamente dal sito della Figc: "A ... Leggi su itasportpress (Di domenica 13 settembre 2020) Il calcio si ferma ancora di fronte al Covid. Dopo l'del Napoli, annullata per dei casi positivi, anche la Nazionalenon scenderà in campo. La squadra allenata da Milena Bartolini avrebbero dovuto giocare contro l', ma ilha bloccato tutto.INSI FERMAcaption id="attachment 834677" align="alignnone" width="300" Nazionale(Getty Images)/captionLo stadio Castellani di Empoli era pronto ad ospitare l'tra le azzurre e la nazionale israeliana, ma l'aumento di contagi nello Stato d'ha fattore il. La notizia arriva direttamente dal sito della Figc: "A ...

