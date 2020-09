ITALIA, C’E’ UNA BOMBA: EVACUATE 8000 PERSONE (Di domenica 13 settembre 2020) Sono iniziate le operazioni di disinnesco della BOMBA della seconda guerra mondiale trovata durante i lavori del passante ferroviario a Palermo. I militari del genio guastatori tramite alcuni macchinari stanno togliendo la spoletta che poi verrà fatta brillare nella casamatta realizzata nella zona del porto di Palermo. La parte con l'esplosivo verrà portata nella cava di Pian dell'Aia a Torretta. Per evacuare alcune famiglie dalle abitazioni sono dovute intervenire le forze dell'ordine, saranno coinvolte circa 8000 PERSONE. "L'ordigno - dice il tenente colonnello Francesco Diati, addetto stampa, IV Reggimento Genio Guastatori della Brigata Aosta - è stato scoperto in un fortino nascosto dall'erba all'interno del Porto, durante i lavori per il Passante ferroviario. Il raggio di azione della BOMBA ... Leggi su howtodofor (Di domenica 13 settembre 2020) Sono iniziate le operazioni di disinnesco delladella seconda guerra mondiale trovata durante i lavori del passante ferroviario a Palermo. I militari del genio guastatori tramite alcuni macchinari stanno togliendo la spoletta che poi verrà fatta brillare nella casamatta realizzata nella zona del porto di Palermo. La parte con l'esplosivo verrà portata nella cava di Pian dell'Aia a Torretta. Per evacuare alcune famiglie dalle abitazioni sono dovute intervenire le forze dell'ordine, saranno coinvolte circa. "L'ordigno - dice il tenente colonnello Francesco Diati, addetto stampa, IV Reggimento Genio Guastatori della Brigata Aosta - è stato scoperto in un fortino nascosto dall'erba all'interno del Porto, durante i lavori per il Passante ferroviario. Il raggio di azione della...

