Israele, non si fermano le proteste contro Netanyahu (Di domenica 13 settembre 2020) Migliaia di persone hanno protestato sotto la residenza privata del premier Benjamin Netanyahu per la dodicesima settimana consecutiva. Le forze dell'ordine israeliane hanno reso noto che la manifestazione di ieri si è svolta in modo regolare e che soltanto verso la fine, è stato effettuato qualche fermo. In ogni caso, nulla che possa portare a … L'articolo proviene da www.inews24.it.

