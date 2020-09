Iran: Campomenosi (Lega), 'Ue intervenga dopo uccisione lottatore Afkari' (Di domenica 13 settembre 2020) Roma, 13 set. (Adnkronos) - “Esprimo sgomento e rammarico per l'ennesima agghiacciante notizia proveniente dal regime Iraniano. Nel silenzio di una Ue ipocrita che non vuole rinunciare all'accordo sul nucleare con il regime dell'Iran e che critica le sanzioni Usa del presidente Donald Trump contro Teheran, il lottatore Navid Afkari, torturato per ottenere falsa confessione, è stato giustiziato". Lo afferma Marco Campomenosi, capo deLegazione della Lega al Parlamento europeo, componente della deLegazione per i rapporti Ue-Iran e componente dell'associazione Friends of a Free Iran. "L'ennesimo atto di repressione -aggiunge- da parte di un regime che si fonda sul terrore: l'Europa così attenta a puntare ... Leggi su iltempo (Di domenica 13 settembre 2020) Roma, 13 set. (Adnkronos) - “Esprimo sgomento e rammarico per l'ennesima agghiacciante notizia proveniente dal regimeiano. Nel silenzio di una Ue ipocrita che non vuole rinunciare all'accordo sul nucleare con il regime dell'e che critica le sanzioni Usa del presidente Donald Trump contro Teheran, ilNavid, torturato per ottenere falsa confessione, è stato giustiziato". Lo afferma Marco, capo dezione dellaal Parlamento europeo, componente della dezione per i rapporti Ue-e componente dell'associazione Friends of a Free. "L'ennesimo atto di repressione -aggiunge- da parte di un regime che si fonda sul terrore: l'Europa così attenta a puntare ...

